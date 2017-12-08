Израильские военные: атака позиции палестинских боевиков была удачной

В процессе обстрела на юг Израиля упала одна ракета. Что касается иных ракет, они не долетели до цели, а разорвались, и это была палестинская территория.







Представители Генштаба проинформировали общественность о том, как удалось разгромить последний оплот ИГ. Более подробную информацию представил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. В пресс-релизе Минобороны РФ сказано, что на брифинге Рудской сообщил все подробности разгрома последнего оплота террористов ИГ (напомним, что эта организация запрещена в РФ) в Сирии.





Согласно информации Рудского отряды народного ополчения, которыми командовал генерал Хасан Сухела, действовали совместно с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил. Дальше ВКС РФ провели достаточно массированный авиационный удар. Он объединял правительственные силы, которые все-таки "совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат", информирует общественность Рудской.





Представитель Генштаба РФ обратил внимание на то, что взять удалось такие города как Эр-Рамади, Эль-Катья, Эль-Хасрат, Эль-Мусаллаха. Дальше случилось соединение с отрядами народного ополчения, наступавшими из Аль-Букемаля.





Накануне случившегося начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил, что наконец удалось Сирию полностью освободить от террористов ИГ.

Текст: Т. Сокот



