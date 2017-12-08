Израильские военные: атака позиции палестинских боевиков была удачной
08.12.2017 14:53 / В мире / Прочли: 209 человек
Пресс-служба Армии Израиля проинформировала общественность о том, что обстреляв территории еврейского государства из сектора Газа, израильские военные удачно атаковали позиции, которые принадлежали палестинским боевикам. В этой борьбе была активно задействована авиация и танк. В частности, атаковать удалось два военных поста в секторе Газа.
В процессе обстрела на юг Израиля упала одна ракета. Что касается иных ракет, они не долетели до цели, а разорвались, и это была палестинская территория.
Представители Генштаба проинформировали общественность о том, как удалось разгромить последний оплот ИГ. Более подробную информацию представил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. В пресс-релизе Минобороны РФ сказано, что на брифинге Рудской сообщил все подробности разгрома последнего оплота террористов ИГ (напомним, что эта организация запрещена в РФ) в Сирии.
Согласно информации Рудского отряды народного ополчения, которыми командовал генерал Хасан Сухела, действовали совместно с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил. Дальше ВКС РФ провели достаточно массированный авиационный удар. Он объединял правительственные силы, которые все-таки "совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат", информирует общественность Рудской.
Представитель Генштаба РФ обратил внимание на то, что взять удалось такие города как Эр-Рамади, Эль-Катья, Эль-Хасрат, Эль-Мусаллаха. Дальше случилось соединение с отрядами народного ополчения, наступавшими из Аль-Букемаля.
Накануне случившегося начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил, что наконец удалось Сирию полностью освободить от террористов ИГ.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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