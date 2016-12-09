Британский рокер Мик Джаггер – восьмой раз папа
73-летний лидер рок-группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом. Об этом вчера сообщил агент музыканта Бернард Доэрти. Возлюбленная певца, 29-летняя балерина Мелани Хамрик, в одной из нью-йоркских клиник родила мальчика.
Джаггер и Хамрик начали встречаться два года назад. Познакомилась
пара в Рио-де-Жанейро (Бразилия) во время мирового турне группы. С матерью
своего восьмого наследника Джаггер не заключал брак.
Фронтмен «Rolling Stones» был женат дважды: на актрисе и
правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. От первой супруги у музыканта
есть один ребенок, от второй – четверо. Еще двое детей Мику родили подруги Марша
Хант и Лусиана Гименес. Самой старшей дочери артиста Кэрис – уже 45 лет, а
младшему сыну Лукасу – 17-ть.
Кстати, в мае текущего года коллега Джаггера по группе, гитарист Ронни Вуд, стал отцом близнецов накануне 69-го дня рождения.
Текст: Е. Скобелева