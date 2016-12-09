Британский рокер Мик Джаггер – восьмой раз папа

Джаггер и Хамрик начали встречаться два года назад. Познакомилась пара в Рио-де-Жанейро (Бразилия) во время мирового турне группы. С матерью своего восьмого наследника Джаггер не заключал брак.



Фронтмен «Rolling Stones» был женат дважды: на актрисе и правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. От первой супруги у музыканта есть один ребенок, от второй – четверо. Еще двое детей Мику родили подруги Марша Хант и Лусиана Гименес. Самой старшей дочери артиста Кэрис – уже 45 лет, а младшему сыну Лукасу – 17-ть.

Кстати, в мае текущего года коллега Джаггера по группе, гитарист Ронни Вуд, стал отцом близнецов накануне 69-го дня рождения.

Текст: Е. Скобелева