Представители Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН о землетрясении в Тихом океане возле Северных Курил

Несколько слов об эпицентре подземных толчков. Их магнитуда составила 4,7. Сам эпицентр расположился в пределах 115 километров на юго-восток города Северо-Курильска.



Да, кстати, горожане ощущали на себе землетрясение силой, которая была в два-три балла.

В результате произошедшего никто не пострадал. Тревога цунами не объявлялась.

Текст: Т. Сокот



