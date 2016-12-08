Популярные лекарства от простуды и кашля оказались бесполезными
Исследователи фармацевтической продукции выявили ряд бесполезных лекарств, которые не способствуют выздоровлению пациента. Международная группа ученых проверяла, в частности, эффективность популярных препаратов.
Так выяснилось, что таблетки «Арбидол» (аналог - «Иммустат») не действуют на вирусы гриппа. Клинические испытания лекарственного средства проводились в КНР и странах СНГ еще в 1970-х годах.
Препарат «Эссенциале» вместо обещанной защиты печени может
спровоцировать застой желчи и воспалительные процессы. Кроме того, европейские
медики не назначают своим пациентам препараты от метеоризма типа «Хилак» и
«Бифиформ», поскольку те содержат мертвые после обработки микроорганизмы. А при
панкреатите и диабете бесполезны все препараты с панкреатином, в том числе «Мезим
форте».
Распространенный «Корвалол» при регулярном приеме вызывает
зависимость, когнитивные и неврологические нарушения. А популярный препарат от
кашля «Геделикс» не лечит заболевание, поскольку основное действующее вещество данного
средства – лист плюща – признано неэффективным при кашле.
Текст: Е. Скобелева