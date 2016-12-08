Популярные лекарства от простуды и кашля оказались бесполезными

Так выяснилось, что таблетки «Арбидол» (аналог - «Иммустат») не действуют на вирусы гриппа. Клинические испытания лекарственного средства проводились в КНР и странах СНГ еще в 1970-х годах.

Препарат «Эссенциале» вместо обещанной защиты печени может спровоцировать застой желчи и воспалительные процессы. Кроме того, европейские медики не назначают своим пациентам препараты от метеоризма типа «Хилак» и «Бифиформ», поскольку те содержат мертвые после обработки микроорганизмы. А при панкреатите и диабете бесполезны все препараты с панкреатином, в том числе «Мезим форте».

Распространенный «Корвалол» при регулярном приеме вызывает зависимость, когнитивные и неврологические нарушения. А популярный препарат от кашля «Геделикс» не лечит заболевание, поскольку основное действующее вещество данного средства – лист плюща – признано неэффективным при кашле.

Текст: Е. Скобелева