В Коста-Рике объявили режим чрезвычайной ситуации

Власти Коста-Рики объявили об общенациональной тревоге, так как к карибскому побережью страны приближается ураган "Отто". Это сообщение президента центральноамериканской республики Луиса Гильермо Солиса.







Напомним, что тропический шторм "Отто" в последние часы вновь усилился. Сейчас это ураган первой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона.





Солис сообщил, что "объявляем режим чрезвычайной ситуации в связи с "Отто".





Из соображений безопасности власти объявили сегодня и завтра нерабочими днями. Это сообщение касается государственных служащих. Они призвали представителей бизнеса “принять все необходимые меры для защиты сотрудников и оценить возможность приостановки”





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Т. Сокот



