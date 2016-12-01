В Польше в морге очнулось «тело» и потребовало от охранника одеяло
01.12.2016 14:17 / В мире / Прочли: 125 человек
Удивительный случай «воскрешения» произошел в польском городке Каменна-Гура: парень, которого врачи не смогли откачать после перенесенного им инфаркта, очнулся в мертвецком покое.
Медики города Каменна-Гура, расположенного на юго-западе Польши, не смогли реанимировать 25-летнего молодого человека по имени Камиль, у которого случился инфаркт. Попытка местных врачей запустить его сердце не сработала, и каталку с телом Камиля отправили в морг.
Предыстория случая такова: молодой поляк едва не до потери пульса напился в одном из здешних баров, после чего вышел наружу подышать. На улице не удержался на ногах и рухнул в сугроб. Случайные прохожие позвонили в «скорую», прибывшая по вызову бригада медиков диагностировала остановку сердца, применила методы реанимации, но они не помогли. Молодого человека объявили мертвым и, накинув на него простыню, увезли каретой «скорой» в покойницкую.
Каким же было удивление охранника данного учреждения, когда спустя какое-то время с начала дежурства он услышал странные звуки, доносящиеся из морга. Стараясь отогнать от себя холодящие кровь в жилах мысли, связанные с мистикой, сторож решил, что в помещении орудует вор, и пошел на звук проверить, что происходит. Уже в мертвецкой он сообразил, что в комнате ни живой души, а жуткие звуки доносятся из одной из ячеек морозильной камеры.
Впоследствии мужчина рассказывал местным газетчикам: «У меня тряслись руки, но я все же открыл дверцу ячейки, а лежащий внутри и полностью голый труп вдруг попросил у меня одеяло!»
Выяснилось, что мертвецки пьяного Камиля ошибочно приняли за мертвого, и он очнулся в холодильнике морга, мгновенно отрезвев. Парень, когда его освободили из ледяной ловушки, начал проситься домой. А когда медики осмотрели и отпустили его, направился, куда бы вы подумали, в тот же паб!
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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