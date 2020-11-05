Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения





На борту парома находилось 207 пассажиров и 74 члена экипажа.

Что касается вместительности судна – 2800 человек. Поэтому спасение могло быть еще более масштабным.

Представители спасательной службы информируют общественность о том, что судно задело морское дно. Для стабилизации положения паром Viking Amorella посадили на мель у острова Ярсё. Это финские воды.

Спасатели проинформировали общественность о том, что людям ничего не угрожало. Они все находились на самой высокой палубе парома.

Текст: Т. Сокот



