На Марсе состоялась посадка «Mars InSight»

Ранее неоднократно сообщалось о том, что более 2 миллионов жителей Земли направили в НАСА свои имена с целью для последующей отправки на Марс. Обратим внимание на тот факт, что в их числе оказалось более 60 тысяч россиян. Дальше заявленные имена должны отправить на Красную планету на специальном чипе.



Напомним, что «InSight» с посадочным модулем вывели на траекторию полета к Марсу 5 мая, используя ракету-носитель Atlas V. Она стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Текст: Т. Сокот



