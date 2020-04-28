Коронавирус: разные подходы к локаутам в Африке

Отменяют ли какие-либо страны ограничения?



Некоторые, такие как Гана, сейчас ослабляют эти меры, опасаясь их воздействия на бедных и потому, что они предприняли другие шаги против вируса.

Гана установила ограничения на карантин в своих крупных городах, которые в настоящее время в значительной степени отменены. Но запрет на общественные мероприятия и закрытие школ пока будет действовать.

Нигерия ограничила передвижение между разными штатами. Это было правильное решение.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявила, что усиление тестирования и улучшение центров лечения означают, что они могут облегчить меры.

Демократическая Республика Конго также имела потенциальную возможность ослабить некоторые ограничения в тех частях своей столицы, Киншасы, которые сильно пострадали от коронавируса.

Танзания сообщила о своем первом случае в середине марта, и правительство закрыло учебные центры, но общественные и религиозные собрания не были запрещены, и 11 апреля были приостановлены только международные рейсы.

Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, это может стоить дорого.

«Мы наблюдали, что физическое дистанцирование, включая запрещение массовых собраний, заняло некоторое время», - информирует общественность Матшидисо Моети из ВОЗ.

Текст: Т. Сокот



