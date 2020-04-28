Коронавирус: разные подходы к локаутам в Африке
28.04.2020 15:30 / Происшествия / Прочли: 519 человек
Африканские страны имеют меньше случаев коронавируса, чем большая часть мира, но более слабые системы здравоохранения подвергают континент риску.Меры по блокировке могут помочь предотвратить распространение вируса, однако правительства используют совершенно разные подходы к введению ограничений для своего населения.
Отменяют ли какие-либо страны ограничения?
Некоторые, такие как Гана, сейчас ослабляют эти меры, опасаясь их воздействия на бедных и потому, что они предприняли другие шаги против вируса.
Гана установила ограничения на карантин в своих крупных городах, которые в настоящее время в значительной степени отменены. Но запрет на общественные мероприятия и закрытие школ пока будет действовать.
Нигерия ограничила передвижение между разными штатами. Это было правильное решение.
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявила, что усиление тестирования и улучшение центров лечения означают, что они могут облегчить меры.
Демократическая Республика Конго также имела потенциальную возможность ослабить некоторые ограничения в тех частях своей столицы, Киншасы, которые сильно пострадали от коронавируса.
Танзания сообщила о своем первом случае в середине марта, и правительство закрыло учебные центры, но общественные и религиозные собрания не были запрещены, и 11 апреля были приостановлены только международные рейсы.
Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, это может стоить дорого.
«Мы наблюдали, что физическое дистанцирование, включая запрещение массовых собраний, заняло некоторое время», - информирует общественность Матшидисо Моети из ВОЗ.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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