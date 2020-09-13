Эксперт о том, как наблюдать за метеорным потоком дельта-Аквариды





Рублева также говорит, что важно обратить внимание на другие факторы, затрудняющие наблюдения за небесными телами. Это изменчивая погода, Луна расположена в стадии новолуния.

Чтобы наблюдать за звездопадом, нужно уехать далеко за город. Это мнение эксперта. Она говорит, что электрический свет городов создает засветку и портит наблюдение.

Что касается оптимального времени для поиска потока – это вечер, в восточной стороне.

Мнение Рублевой по этому поводу следующее: «Солнце уходит на запад, и там еще долгое время после захода Солнца зарево, мы говорим, что это вечерняя заря. А вот в восточной стороне уже довольно темно, и там можно на более темном небе вот такие явления наблюдать».

Представители NASA говорят, что ранее к Земле приближался астероид 2009 PQ1. Его размер был до 190 метров. Этот астероид проходил близ Земли на расстоянии в семь раз большем, чем дистанция между нашей планетой и Луной.





Текст: Т. Сокот



