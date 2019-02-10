ЧП при посадке в Японии: лайнер занесло на обледеневшей полосе

В общем, его занесло в момент касания шасси взлетно-посадочной полосы.







Что касается причины ЧП - обледенение полосы.

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Из-за выпавшего накануне снега самолет авиакомпании JAL, совершавший рейс "Нью-Дели - Нарита", съехал со взлетно-посадочной полосы... Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал... После ЧП часть взлетно-посадочных полос аэропорта будет закрыта для проверки в профилактических целях".

Текст: Т. Сокот



