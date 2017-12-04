Учения в Южной Корее: США перебросили в эту страну 12 истребителей пятого поколения

Всего США приняли решение направить в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 с целью принимать участие в наиболее крупномасштабных военных учениях Vigilant ACE.



Всего в маневрах участвуют приблизительно 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих.

К этому времени в Южную Корею направили по шесть истребителей каждого типа. Приблизительно еще десять истребителей F-35B примут участие в учениях, которые будут проходить с авиабаз США, Япония.

Кроме новых истребителей пятого поколения в учениях будут принимать участие сразу десятков истребителей. Они более старого типа. Участвовать будут также F-15C и F-16. Также планируют поучаствовать два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Планирует представить с целью участия в учениях свои самолеты и Южная Корея.

В общем, будет рекордное число истребителей. Большинство из них – это новейшие модели, которые строились по технологии "стелс". Все они будут участвовать в учениях в Южной Корее.

Интересно заявление м Минобороны страны. Было сказано, что совместные учения имеют свою цель - "совершенствование всепогодного, дневного и ночного взаимодействия воздушных сил Южной Кореи и США".

Текст: Т. Сокот



