Соцсети помогают найти свою поддержку

Его активность в Фейсбуке насчитывала 20 тысяч читателей. Сейчас подписка на его страницу составляет 497 173 человека. Аудиторию он собрал не тогда, когда стал премьер-министром, а когда вел активную журналистскую деятельность.



Можно сделать вывод, что даже журналистам важны лайки, подписчики и страницы в социальных сетях, так как это читатели. Иногда статистика подписчиков может быть больше, нежели количество читателей газет и зрителей телевидения.

Текст: Т. Сокот



