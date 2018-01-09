На трассе в Иркутской области полностью сгорел междугородный автобус

Речь идет о пассажирском автобусе, который следовал по маршруту Иркутск - Усть-Илимск. Он сгорел в ночь на вторник. Пожар произошел на федеральной трассе "Вилюй", Тулунский район, информирует общественность пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Текст сообщения "Сгораемая часть автобуса уничтожена полностью. На момент происшествия в его салоне находились 32 человека, все они были своевременно эвакуированы, никто не пострадал".

Это сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня ночью – приблизительно в час ночи (20:00 понедельника мск).

Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы приехать на место преступления. На этот момент автобус полностью охватил огонь.

В пресс-службе сообщили, что ближайшая пожарная часть находится в пределах 23 км от места проиcшествия.

В ГУ МЧС обратили внимание на то, что "все пассажиры были доставлены в Усть-Илимск попутным транспортном".

Что касается предварительной причины возгорания – это короткое замыкание.

Текст: Т. Сокот



