В аэропорту Чэнду образовался сильный смог

Одна из столь веских причин случившегося - смог в городе. Он спровоцирован выбросами многочисленных промышленных предприятий.



Более 10 тыс. пассажиров так и не смогли покинуть аэропорт китайского города Чэнду, что расположен в Юго-Западном Китае, по причине смога.





Инцидент прокомментировал представитель воздушной гавани, сообщив, что "пассажирам предоставлено горячее питание, мы обеспечили своевременное оповещение об изменениях в расписании". Он обратил внимание на то, что сегодня рейсы в Россию отсутствуют.





Одна из основных причин смога в городе – это выбросы многочисленных промышленных предприятий. Очень тяжелой оказалась эта ситуация в отопительный сезон. Дело в том, что работающие на полную мощность угольные электростанции и бойлерные активно выбрасывают в воздух угольную пыль.





В настоящий момент в СМИ представлена информация о том, что концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 (PM 2,5) в Чэнду превысила 300 микрограмм на кубический метр.





Обратим внимание на то, что согласно Всемирной организации здравоохранения установлена ежедневная безопасная норма содержания в воздухе частиц ПМ-2,5. Она, оказывается, не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.





Текст: Т. Сокот



