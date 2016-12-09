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Трагически погибла 20-летняя дочь тренера московского клуба ЦСКА

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Трагически погибла 20-летняя дочь тренера московского клуба ЦСКА

09.12.2016 12:12 / Общество / Прочли: 70 человек

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 20-летней дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Труп девушки в ночь на 8 декабря нашли на улице Врубеля в Москве. Предположительно, она выпала из окна квартиры на 23-м этаже. 

Тело с травмами, характерными для падения с большой высоты, обнаружили во дворе многоквартирного дома местные жители. Как сообщила старший помощник руководителя столичного СУ Юлия Иванова, квартира, в которой проживала Алена Аксенова, была заперта изнутри, при осмотре следов борьбы в помещении не обнаружено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам исследования может быть возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида».

По предположениям СМИ, девушка могла покончить с собой из-за несчастной любви. Ее парень начал встречаться с другой, о чем сообщил бывшей подруге в SMS. По словам матери Алены, этот парень часто устраивал скандалы и бросал ее дочь, девушка болезненно переживала такие ситуации, впадала в депрессию.

Игорь Аксенов узнал о трагедии в семье в Англии, после матча ЦСКА с «Тоттэнхемом» на стадионе «Уэмбли». О гибели дочери ему сообщила супруга Ольга. Тренер незамедлительно вылетел в Москву. Игроки ЦСКА за несколько минут после известия о семейной драме собрали для тренера 500 тысяч рублей.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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