Трагически погибла 20-летняя дочь тренера московского клуба ЦСКА

Тело с травмами, характерными для падения с большой высоты, обнаружили во дворе многоквартирного дома местные жители. Как сообщила старший помощник руководителя столичного СУ Юлия Иванова, квартира, в которой проживала Алена Аксенова, была заперта изнутри, при осмотре следов борьбы в помещении не обнаружено.



Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам исследования может быть возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида».

По предположениям СМИ, девушка могла покончить с собой из-за несчастной любви. Ее парень начал встречаться с другой, о чем сообщил бывшей подруге в SMS. По словам матери Алены, этот парень часто устраивал скандалы и бросал ее дочь, девушка болезненно переживала такие ситуации, впадала в депрессию.

Игорь Аксенов узнал о трагедии в семье в Англии, после матча ЦСКА с «Тоттэнхемом» на стадионе «Уэмбли». О гибели дочери ему сообщила супруга Ольга. Тренер незамедлительно вылетел в Москву. Игроки ЦСКА за несколько минут после известия о семейной драме собрали для тренера 500 тысяч рублей.