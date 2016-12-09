Трагически погибла 20-летняя дочь тренера московского клуба ЦСКА
Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 20-летней дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Труп девушки в ночь на 8 декабря нашли на улице Врубеля в Москве. Предположительно, она выпала из окна квартиры на 23-м этаже.
Тело с травмами, характерными для падения с большой высоты,
обнаружили во дворе многоквартирного дома местные жители. Как сообщила старший
помощник руководителя столичного СУ Юлия Иванова, квартира, в которой проживала
Алена Аксенова, была заперта изнутри, при осмотре следов борьбы в помещении не
обнаружено.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам
исследования может быть возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до
суицида».
По предположениям СМИ, девушка могла покончить с собой
из-за несчастной любви. Ее парень начал встречаться с другой, о чем сообщил
бывшей подруге в SMS. По словам матери Алены, этот парень часто устраивал
скандалы и бросал ее дочь, девушка болезненно переживала такие ситуации, впадала
в депрессию.
Игорь Аксенов узнал о трагедии в семье в Англии, после
матча ЦСКА с «Тоттэнхемом» на стадионе «Уэмбли». О гибели дочери ему сообщила
супруга Ольга. Тренер незамедлительно вылетел в Москву. Игроки ЦСКА за несколько
минут после известия о семейной драме собрали для тренера 500 тысяч рублей.
Текст: Е. Скобелева