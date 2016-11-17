Подсчитан ущерб от землетрясения в Новой Зеландии

Подсчитана сумма ущерба от мощнейшего землетрясения, случившегося в ночь с воскресенья на понедельник в Новой Зеландии. Она превысит 2 млрд новозеландских долларов, что составляет приблизительно $1,5 млрд. Это лишь предположение и оно принадлежит премьер-министру страны Джону Ки. Высказано оно было в ходе интервью радиопрограмме Newstalk ZB.







Глава правительтва сказал следующее: - "скорее всего, ущерб превысит отметку в 2 млрд (долларов)". Дальше он отказался отвечать на вопрос о том, как это отразится на экономической стратегии страны, учитывая долгосрочную перспективу. Сам глава признал, что стихийное бедствие, "безусловно, окажет воздействие на бюджет страны, который в настоящее время является профицитным".





Свою первоначальную оценку магнитуды воскресного землетрясения пересмотрела Новозеландская национальная сейсмологическая служба GeoNet. Ее здесь повысили с 7,5 до 7,8.





Премьер-министр подчеркнул, что "это было колоссальное по мощности землетрясение, и мы должны честно предупредить людей о необходимости быть готовыми к большому количеству афтершоковых подземных толчков в будущем".





Несколько слов о землетрясении. Напомним, что его эпицентр находился на острове Южном. До сих пор мощные подземные толчки продолжают сотрясать столицу страны Веллингтон, что расположена на юге острова Северный приблизительно в 220 км от эпицентра. До сих пор в Веллингтоне закрыты 60 зданий, так как сохранилась опасность их обрушения.





В связи случившемся в стране вспыхнула полемика о необходимости перенести столицу на север (в Окленд), где сейсмическая активность не такая высокая.





В свою очередь премьер-министр сообщил следующее: - "я осторожно отношусь к подобным предложениям. У нас, безусловно, разработаны планы оперативного перемещения правительства на север в случае стихийного бедствия, но мы не можем переместить целый город, в котором живут свыше 400 тыс. человек. Давайте не будем забывать, что вся наша страна расположена в зоне повышенной сейсмической активности".





Напомним, что территория Новой Зеландии расположена внутри так называемого Тихоокеанское огненного кольца. В этой области по периметру Тихого океана находится огромное количество действующих вулканов, поэтому происходит приблизительно 90% всех мировых землетрясений, в том числе 80% из них самые мощные.





Текст:

Т. Сокот



