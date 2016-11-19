Голливуд: Ким Кардашьян задумалась о разводе после предательства мужа
В звездной семье произошел очередной разлад после неприятного происшествия в Париже. В начале прошлого месяца Ким ограбили в отельном номере. После того, как ее связанной держали в ванной, украли дорогое обручальное кольцо и других драгоценностей на сумму в 10 миллионов долларов, у Кардашьян случился нервный срыв.
Вернувшись из Франции, знаменитость находилась в состоянии глубоко потрясения. Она жаловалась мужу на ночные кошмары, боялась выходить из дома. Доведенная до предела, Ким потребовала оборудовать в доме бункер-убежище, чтобы обезопасить семью от преступников.
Канье Уэст сначала успокаивал супругу, а позже, видимо,
устал от ее бесконечных сетований. И, несмотря на то, что жена боялась
оставаться дома одна, певец отправился на длительные гастроли. Тур с названием «Saint
Pablo Tour» Канье запланировал заранее. Но, взяв во внимание недавние события,
артист мог бы внести изменения в турне. Канье этого не сделал, а Ким сильно обиделась
на своего спутника жизни.
По словам подруг Кардашьян, она расценила поведение мужа
как предательство: мол, он покинул ее в трудный момент, не оказал надлежащей
поддержки. И раздосадованная звезда реалити-шоу задумалась о разводе, аргументируя
тем, что она не может положиться на вторую половинку.
Текст: Е. Скобелева