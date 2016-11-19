Голливуд: Ким Кардашьян задумалась о разводе после предательства мужа

Вернувшись из Франции, знаменитость находилась в состоянии глубоко потрясения. Она жаловалась мужу на ночные кошмары, боялась выходить из дома. Доведенная до предела, Ким потребовала оборудовать в доме бункер-убежище, чтобы обезопасить семью от преступников.

Канье Уэст сначала успокаивал супругу, а позже, видимо, устал от ее бесконечных сетований. И, несмотря на то, что жена боялась оставаться дома одна, певец отправился на длительные гастроли. Тур с названием «Saint Pablo Tour» Канье запланировал заранее. Но, взяв во внимание недавние события, артист мог бы внести изменения в турне. Канье этого не сделал, а Ким сильно обиделась на своего спутника жизни.

По словам подруг Кардашьян, она расценила поведение мужа как предательство: мол, он покинул ее в трудный момент, не оказал надлежащей поддержки. И раздосадованная звезда реалити-шоу задумалась о разводе, аргументируя тем, что она не может положиться на вторую половинку.