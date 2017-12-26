Британский военный корабль сопровождал российский фрегат недалеко от своих территориальных вод

Минобороны Великобритании проинформировало общественность о том, что британский военный корабль HMS St Albans сопровождал российский головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Это было на момент прохождения рядом с территориальными водами Великобритании в Северном Море и в интересах этой страны.