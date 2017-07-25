В Штатах отпраздновали день текилы, установив алкогольные фонтанчики на улицах
В американском городе Лос-Анджелес оригинально отпраздновали День текилы – установили в самых популярных местах города фонтаны, в которых вместо обычной воды течет «огненная». Только вот солью и лаймом, которые хорошо идут с мексиканской вод кой, организаторы явно пожадничали.
Сразу в трех самых популярных местах Лос-Анджелеса, США,
были установлены фонтаны с текилой. В такой способ в городе ангелов
отпраздновали День текилы – полюбившейся во всем мире мексиканской водке,
которая изготавливается из сока голубой агавы (растение-суккулент,
произрастающее на территории Латинской Америки). Пригубить струйку крепкого
напитка в фонтанчике мог любой желающий при улови, что ему исполнился 21 год.
Правда, для этого сначала нужно было выстоять очередь в 10-15 минут. К тому же
растянуть удовольствие и посмаковать не давали организаторы. Которые контролировали
аппарат. Да и лайма с солью, которые так гармонично сочетаются со вкусом
мексиканской водки, дегустирующим никто не предложил – эти позиции в
алкогольное меню почему-то не вошли.
Текст: Е. Скобелева