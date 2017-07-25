В Штатах отпраздновали день текилы, установив алкогольные фонтанчики на улицах

Сразу в трех самых популярных местах Лос-Анджелеса, США, были установлены фонтаны с текилой. В такой способ в городе ангелов отпраздновали День текилы – полюбившейся во всем мире мексиканской водке, которая изготавливается из сока голубой агавы (растение-суккулент, произрастающее на территории Латинской Америки). Пригубить струйку крепкого напитка в фонтанчике мог любой желающий при улови, что ему исполнился 21 год. Правда, для этого сначала нужно было выстоять очередь в 10-15 минут. К тому же растянуть удовольствие и посмаковать не давали организаторы. Которые контролировали аппарат. Да и лайма с солью, которые так гармонично сочетаются со вкусом мексиканской водки, дегустирующим никто не предложил – эти позиции в алкогольное меню почему-то не вошли.



Текст: Е. Скобелева