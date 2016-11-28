В ходе ДТП с иномаркой и "Газелью" на трассе "Дон" погиб один человек

В результате ДТП на трассе М-4 "Дон", практически на выезде из Ростова-на-Дону, погиб один человек и трое пострадали. Это сообщение ГУ МВД по Ростовской области. Авария случилась на 1058 километре в Аксайском районе напротив торгового комплекса "Мега".







В сообщении сказано, что "по предварительной информации, 38-летний водитель Hyundai Sonata допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем "Газель", за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП пострадали и были доставлены в лечебное учреждение водители транспортных средств, а также 20-летний пассажир "Газели" и 30-летний пассажир Hyundai Sonata. Позже в больнице скончался водитель иномарки".





На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП начата проверка, согласно результатам которой будет приниматься процессуальное решение.





Текст:

Т. Сокот







