В ходе ДТП с иномаркой и "Газелью" на трассе "Дон" погиб один человек
28.11.2016 10:01 / Происшествия / Прочли: 51 человек
В результате случившегося пострадали еще три человека.
В результате ДТП на трассе М-4 "Дон", практически на выезде из Ростова-на-Дону, погиб один человек и трое пострадали. Это сообщение ГУ МВД по Ростовской области. Авария случилась на 1058 километре в Аксайском районе напротив торгового комплекса "Мега".
В сообщении сказано, что "по предварительной информации, 38-летний водитель Hyundai Sonata допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем "Газель", за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП пострадали и были доставлены в лечебное учреждение водители транспортных средств, а также 20-летний пассажир "Газели" и 30-летний пассажир Hyundai Sonata. Позже в больнице скончался водитель иномарки".
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП начата проверка, согласно результатам которой будет приниматься процессуальное решение.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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