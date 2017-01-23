На Урале помощник прокурора стрелял из «травмата» в шумевшую в подъезде молодежь

По предварительным данным, старший помощник прокурора города Кировграда Юрий Латыпов вышел из своей квартиры на лестничную площадку подъезда из-за шума. Там стояла группа молодых людей, нарушавших спокойствие в доме. Между помощником прокурора и молодежью завязалась ссора.



В сообщении указано, что сотрудник прокуратуры, получив телесные повреждения от оппонентов, применил зарегистрированное травматическое оружие. Как пояснила помощник областного прокурора по связям со СМИ Марина Канатова, сотруднику прокуратуры якобы выворачивали руку. Он произвел случайный выстрел, в результате которого 18-летний парень и 17-летняя девушка получили ранение щеки.

В ходе проверки будет дана оценка действиям прокурора и обоснованности применения им травматического оружия. В следственном ведомстве добавили, что проводятся опросы свидетелей, назначены судмедэкспертизы по трем участникам инцидента, которые получили травмы, - это сам сотрудник прокуратуры, юноша и девушка.

Текст: Е. Скобелева