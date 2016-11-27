Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Канадская пара фигуристов установила новый мировой рекорд

Рейтинг: 2.0/5 (1 голос)

Канадская пара фигуристов установила новый мировой рекорд

27.11.2016 15:57 / Спорт / Прочли: 90 человек

Прославленным канадским фигуристам Тессе Вирчу и Скотту мойру удалось набрать рекордное количество баллов, побив мировой рекорд, державшийся с 2014-го и ранее принадлежавший американцам.

В воскресенье, 27 ноября, мировые СМИ запестрели заголовками о канадской паре фигуристов, и столько внимания спортсмены на коньках получили заслуженно: канадка Тесса Вирчу и ее партнер Скотт Мойр на завершительном, шестом, этапе Гран-при по фигурному катанию, проходившему в японском Саппоро, набрали рекордное количество баллов. Получив от судей за прокат 79,47 балла, канадцы установили новый мировой рекорд.

Новое высочайшее достижение планеты спортсмены из Страны кленового листка показали на ледяном поле накануне, 26 ноября, в коротком танце. А уже сегодня опытное жюри за произвольный танец оценило выступление танцевального дуэта, великолепно «откатавшего» программу, в 116,37 балла. Следственно, новый рекордный показатель по результатам двух программ достиг 195,84 балла. Доселе мировой рекорд принадлежал паре из Соединенных Штатов – Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, которым в 2014-м на Олимпиаде в Сочи судьи поставили 195,52 балла.

Вторую ступеньку на пьедестале сегодня заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 186,66 балла, а третью — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте со своими 180,42 балла. Российская пара – Виктория Синицина и Никита Кацалапов – сумели подняться до пятой строчки в рейтинге зрелищных состязаний. Судьи отдали им 169,62 балла.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
У нигде не работающей москвички воры винесли из дома добра 17 миллионов рублейУ нигде не работающей москвички воры винесли из дома добра 17 миллионов рублей
27.11.2016 18:57 / Происшествия
Жителей столицы ошеломила сегодняшняя новость: безработную жительницу города «домушники» ограбили на 17 тысяч ...
Авиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяютсяАвиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяются
27.11.2016 17:02 / Происшествия
Самолеты МЧС на протяжении суток совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн....
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на ЯмалеВертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале
27.11.2016 16:53 / Происшествия
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. В настоящий момент СК занято проверкой. ...
Дональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничествоДональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничество
27.11.2016 16:14 / Политика
Избранный президент США назвал попытки пересмотреть итоги мынувших выборов, предпринимаемые его оппонентками –...
В результате аварии судна в Новой Зеландии погибли семь человек В результате аварии судна в Новой Зеландии погибли семь человек
27.11.2016 12:04 / Происшествия
Судно перевернулось, поскольку в океане сильное волнение. ...
В Китае объявили, что повышен уровень угрозы из-за тайфуна В Китае объявили, что повышен уровень угрозы из-за тайфуна "Токагэ"
27.11.2016 11:37 / Происшествия
Кораблям, которые находятся в акватории ЮКМ, рекомендовали вернуться в порты....
Вспышка Вспышка "грозовой астмы" зафиксирована в Мельбурне, штат Виктория, Австралия
27.11.2016 11:33 / Происшествия
В результате вспышки "грозовой астмы", котороая зафиксирована в Мельбурне, штат Виктория, Австралия, уже сконч...
На Ленинградском шоссе опрокинулся бензовоз На Ленинградском шоссе опрокинулся бензовоз
27.11.2016 10:12 / Происшествия
Инцидент произошел рядом с МКАД. В результате случившегося движение было затруднено. На место ЧП выехали сотру...
В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены В аэропортах Москвы приблизительно 20 рейсов задержаны и 40 отменены
26.11.2016 22:18 / Происшествия
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в столице сильный ...
В результате ДТП над Томском погиб один человек, еще четверо пострадали В результате ДТП над Томском погиб один человек, еще четверо пострадали
26.11.2016 21:20 / Происшествия
В ходе ДТП под Томском погиб один человек. Есть еще четверо пострадавших. ...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100