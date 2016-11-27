Канадская пара фигуристов установила новый мировой рекорд

В воскресенье, 27 ноября, мировые СМИ запестрели заголовками о канадской паре фигуристов, и столько внимания спортсмены на коньках получили заслуженно: канадка Тесса Вирчу и ее партнер Скотт Мойр на завершительном, шестом, этапе Гран-при по фигурному катанию, проходившему в японском Саппоро, набрали рекордное количество баллов. Получив от судей за прокат 79,47 балла, канадцы установили новый мировой рекорд.



Новое высочайшее достижение планеты спортсмены из Страны кленового листка показали на ледяном поле накануне, 26 ноября, в коротком танце. А уже сегодня опытное жюри за произвольный танец оценило выступление танцевального дуэта, великолепно «откатавшего» программу, в 116,37 балла. Следственно, новый рекордный показатель по результатам двух программ достиг 195,84 балла. Доселе мировой рекорд принадлежал паре из Соединенных Штатов – Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, которым в 2014-м на Олимпиаде в Сочи судьи поставили 195,52 балла.

Вторую ступеньку на пьедестале сегодня заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 186,66 балла, а третью — итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте со своими 180,42 балла. Российская пара – Виктория Синицина и Никита Кацалапов – сумели подняться до пятой строчки в рейтинге зрелищных состязаний. Судьи отдали им 169,62 балла.

Текст: Е. Скобелева