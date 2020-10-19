Ученые о древнем поселении на месте московского Кремля





Это вывод ученых, который они сделали в ходе раскопок, проводящихся в Большом Кремлевском сквере.

Напмоним, что ранее в пользу существования такого поселения свидетельствовали отдельные находки керамики.

Эти данные позволяют предположить, что оно достаточно большое и существовало на протяжении доостаточно долго.

Археологи считают, что находки позволят узнать больше о территории, где в середине XII века появилась историческая Москва.

Текст: Т. Сокот



