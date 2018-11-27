У жителей Горловки не было света по причине обстрела ВСУ

Приходько сообщил, что такие поселки как Ртутный, Никитовка, Калиновка, жилмассив Солнечный на днях остались без света. Причина случившегося – обстрел со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины.



В общем, электроэнергию не подавали на несколько котельных.

Приходько сообщил, что обстрел так и продолжался.

Позже в СМИ была информация о том, что нарушенное обстрелом электроснабжение в Горловке восстановили. Общественность проинформировал и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Текст: Т. Сокот



