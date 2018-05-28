По причине непогоды в США затопилен город Элликотт

Несколько слов о причинах потопа. Он случился из-за сильных дождей в этом регионе.



В свою очередь представители городской администрации призвали жителей избегать центра города. Дело в том, что уровень воды здесь достиг максимальных показателей.

Текст: Т. Сокот



