В одном из терминалов аэропорта Манчестера эвакуируют людей

Служба безопасности аэропорта Манчестера сегодня проводила эвакуацию пассажиров из третьего терминала. Это сообщение принадлежит пресс-службе британской воздушной гавани.







Сотрудник аэропорта обратил внимание на то, что "эвакуация пассажиров проводится только в третьем терминале. Остальные два работают в обычном режиме".





Согласно обнародованной предварительной информации, которую разместили на странице транспортного узла в Twitter, сообщили, что причина эвакуации – наличие подозрительной сумки.





В сообщении сказано следующее: - "Из-за возможной проблемы с сумкой в третьем терминале в качестве меры предосторожности проходит эвакуация, идет проверка".





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Т. Сокот



