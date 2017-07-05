В одном из терминалов аэропорта Манчестера эвакуируют людей
05.07.2017 20:58 / Происшествия / Прочли: 201 человек
Эти меры предосторожности связаны с тем, что обнаружена была подозрительная сумка.
Служба безопасности аэропорта Манчестера сегодня проводила эвакуацию пассажиров из третьего терминала. Это сообщение принадлежит пресс-службе британской воздушной гавани.
Сотрудник аэропорта обратил внимание на то, что "эвакуация пассажиров проводится только в третьем терминале. Остальные два работают в обычном режиме".
Согласно обнародованной предварительной информации, которую разместили на странице транспортного узла в Twitter, сообщили, что причина эвакуации – наличие подозрительной сумки.
В сообщении сказано следующее: - "Из-за возможной проблемы с сумкой в третьем терминале в качестве меры предосторожности проходит эвакуация, идет проверка".
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Происшествие в египетской столице: в результате нападения погибли двое туристов
15.07.2017 00:52 / ПроисшествияГражданство жертв еще не установлено, предположительно это граждане Украины....
У ракеты "Союз-5" будет разгонный блок от "Морского старта"
15.07.2017 00:44 / В миреФункциональное предназначение разгонных блоков типа ДМ - перевод космических аппаратов с опорной на целевую ок...
ВОЗ зарегистрировала в Йемене 1,7 тыс. случаев смерти от холеры
15.07.2017 00:28 / ОбществоВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала общественность о том, что в Йемене от холеры с ап...
На что обратить внимание при покупке дома?
14.07.2017 18:50 / ЭкономикаВыбор дома считается ответственным делом. ...
Бензомаслоотделитель – как очистить воду от нефтепродуктов?
14.07.2017 14:19 / НаукаПри сооружении ливневой системы канализации обращают внимание на подбор бензомаслоотделителя. Бензомаслоотдели...
Холодильные двери - А ты знаеш какие лучшие?
14.07.2017 14:16 / ЭкономикаОт грамотного выбора холодильной двери зависит, как будет сохраняться температурный режим в помещении или скла...
Горело здание института РАН на юго-западе Москвы
14.07.2017 14:04 / ПроисшествияНа юго-западе Москвы произошел очень сильный пожар. Он произошел в здании института РАН. В результате инцидент...
Власти США: оштрафован ExxonMobil
14.07.2017 13:57 / ПроисшествияЭто связано со взрывом на заводе в Луизиане. Дело в том, что некоторые сотрудники объекта не прошли обучение. ...
В чем залог здорового сна ребенка?
14.07.2017 13:54 / ОбществоВ ряду вещей, которые покупают малышу в первую очередь, наиболее популярны кроватка, одежда и игрушки. За рубе...
Крупная авария в Тульской области: погибли пять человек
14.07.2017 12:05 / ПроисшествияСпасателям применяли спецсредства, поскольку необходимо было извлечь тела из машин....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар