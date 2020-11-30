Ученые о росте популяции галапагосских пингвинов и бакланов





Сейчас на островах Исабела и Фернандина и островах Мариелас специалисты насчитали 2290 нелетающих бакланов и 1940 пингвинов. Примерно 86% птиц – это взрослые особи. Поэтому, как говорят в парке, существует репродуктивная взрослая популяция.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо считает, что это свидетельствует о хорошем здоровье птиц и эффективности работы ученых и смотрителей парка.

Текст: Т. Сокот



