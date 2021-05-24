Дети о болезнях и пренебрежении в лагерях для убежища в США
24.05.2021 10:37 / Общество / Прочли: 374 человек
В США существует обширная система мест содержания под стражей, разбросанных по всей стране, в которых содержится более 20 000 детей-мигрантов.
В ходе специального расследования специалисты обнаружили низкую температуру, заболевания, пренебрежение, вшивость и грязь, проведя серию опросов с детьми и персоналом.
Была полночь на Рио-Гранде - внушительной реке, которая образует границу между Техасом и Мексикой - и на мексиканской стороне начали вспыхивать огни. В темноте доносились голоса. Фигуры вынырнули, сели в небольшой плот и начали переходить реку. Когда плот появился на американской стороне, стали видны лица мигрантов. Более половины из них были детьми. За март и апрель более 36 000 детей перебрались в США без сопровождения взрослых. Это рекордный уровень за последние годы.
Многие дети, путешествующие в одиночку, отправляются в путешествие в надежде воссоединиться с родителями, уже находящимися в США. Правительство США заявляет, что более 80% из них уже имеют в стране члена семьи.
Президент Джо Байден открыл границу для несопровождаемых детей, ищущих убежища, несколько ослабив политику бывшего президента Трампа по отказу от мигрантов из-за Covid-19.
Обессиленные дети карабкались по берегам. Двое молодых кузенов держались за руки. Другой молодой человек, 17-летний Джорди, сказал, что он сбежал из Гватемалы, потому что боялся жестоких банд, действующих там. Но сегодня вечером он напуган тем, что может ожидать его в центрах содержания мигрантов в США. Он сказал, что слышал о них истории. «Они поместят нас в морозильную камеру и зададут нам вопросы», - сказал он.
Так называемые «морозильные камеры», пользующиеся дурной славой среди мигрантов, представляют собой чрезвычайно холодные комнаты или кабинки в пунктах обработки мигрантов пограничного патруля США.
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