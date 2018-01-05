США решили расширить санкции против Ирана
05.01.2018 21:22 / В мире / Прочли: 165 человек
Министерство финансов США приняло решение расширить санкции против Ирана.
На сайте ведомства указано, что в санкционный список решено внести три иранских гражданина и пять предприятий.
Ранее в Госдепе США прорабатывался вопрос, который касался введения новых санкций против Ирана. Он имеет отношение к действию руководства страны в отношении протестующих.
В такой способ американское внешнеполитическое ведомство «самым решительным образом» практически осудило гибель мирных граждан, а также само задержание во время протестных акций в Иране.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В акваторию Черного моря заходил американский ракетный эсминец "Карни"
07.01.2018 14:13 / В миреРечь идет о ракетном эсминце ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) с системой ПРО "Иджис" (Aegis). Он два дня том...
Землетрясение в Японии: нештатные ситуации на японских АЭС не зафиксированы
07.01.2018 14:01 / ПроисшествияВ результате землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 4,8, нештатные ситуации на японских АЭС спец...
Решение администрации Дональда Трампа: США оставили Пакистан без такой суммы денег как $900 млн
07.01.2018 12:30 / В миреВ планах США было выделить Пакистану с целью проведения антитеррористических операций очень огромную сумму ден...
С понедельника Сеул и Пхеньян планируют провести переговоры на высшем уровне
07.01.2018 12:16 / В миреСеверная Корея дала согласие провести переговоры с Республикой Корея. ...
В Японии было ошибочное оповещение о приближающемся мощном землетрясении
07.01.2018 11:51 / ПроисшествияИзвестно, что говорили, что магнитуда подземного толчка была не такой большой – она составила всего 3,9....
Аэропорт в Нью-Йорке начал работать после того, как его временно закрыли по причине непогоды
07.01.2018 11:36 / ОбществоРечь идет о возобновлении работы аэропорта Ла-Гуардия, что находится в Нью-Йорке. Напомним, что он был временн...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об эмиссии первых ста миллионов венесуэльской криптовалюты
07.01.2018 11:34 / ЭкономикаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро сделал следующее заявление на предмет выпуска первых ста миллионов национал...
Снегопады в восточных и центральных провинциях Китая оказались причиной гибели людей
06.01.2018 23:41 / ОбществоВ числе погибших 10 человек. Всего момент ущерб от стихии составил приблизительно $76 млн....
В Нью-Йорке прийнято решение объявить режим ЧС по причине снегопада
06.01.2018 23:37 / ОбществоГубернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо оставил в своем твиттере сообщение по поводу непогоды и принятия мер.&n...
ЧП в московських аеропортах: по причине непогоды задержаны десятки рейсов
06.01.2018 23:24 / ОбществоВ московских аеропортах следующее недоразумание: - задержаны оказались десятки рейсов. Причина - непогода....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар