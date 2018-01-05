США решили расширить санкции против Ирана

На сайте ведомства указано, что в санкционный список решено внести три иранских гражданина и пять предприятий.



Ранее в Госдепе США прорабатывался вопрос, который касался введения новых санкций против Ирана. Он имеет отношение к действию руководства страны в отношении протестующих.





В такой способ американское внешнеполитическое ведомство «самым решительным образом» практически осудило гибель мирных граждан, а также само задержание во время протестных акций в Иране.





Текст: Т. Сокот