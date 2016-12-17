Международной группой ученых создана всемирная карта бездорожья

Северные районы Канады, Сибирь, существенная часть Бразилии, часть северной Африки, а также острова Калимантан и Ява - "наиболее ценные с точки зрения экологии районы, где нет дорог". Это мнение группы международных ученых.







"Всемирная карта бездорожья" опубликована в последнем номере журнала National Geographic.





Синий цвет на ней – это участки нашей планеты, где расстояние между ближайшими дорогами превысило 65-80 километров. Желтый цвет обозначает, что между дорогами расстояние от 34 до 42 километров. Бордовый цвет указывает, что этот показатель составил приблизительно 1 километр. В бордовый цвет окрашены центральные и восточные районы США. Это же касается и всей Европы. В целом же, согласно обнародованных оценкам специалистов, по всей планете, за исключением Антарктиды и Гренландии, насчитывается приблизительно 600 тыс. участков территории, где отсутствуют дороги и их количество постоянно сокращается. В настоящий момент 9,3% от общей площади этих участков охраняются.





Те районы, где отсутствуют трассы, остаются важными с точки зрения обеспечения биоразнообразия. Они интересны по мнению исследователей в плане регулирования стока рек и для сохранения климата.





В условиях, когда в период до 2050 года протяженность дорожной сети в глобальном масштабе увеличится в пределах более на 60%. В настоящий омент необходимо срочно разработать общемировую стратегию, которая не допустит утрату районов, важных для сохранения биоразнообразия.





Авторы исследования рекомендуют местным властям регионов, где такое бездорожье, составить приоритетный перечень таких районов, ограничив здесь дорожное строительство.









Текст: Т. Сокот



