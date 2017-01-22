Две новые модели LADA сойдут с конвейера в 2017 году
Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» доволен результатами продаж в 2016 году. За минувший год автомобили LADA заняли самую большую долю на российском рынке – более 20%. Поэтому компания планирует в нынешнем году дополнить модельный ряд двумя новинками, чтобы и дальше укреплять свои позиции.
Новые модели Vesta и XRAY в прошлом году разошлись в
количестве 50 тысяч и 20 тысяч машин соответственно. В автоконцерне отмечают,
что такие показатели превысили план продаж по этим моделям. Модель LADA Vesta даже
вошла в ТОП-5 лидеров авторынка России.
В 2017 году автолюбителей порадует появление на рынке двух
новинок от LADA – универсал Vesta и внедорожной модификации Cross. В компании
ожидают, что обновленные модели также получат большое внимание покупателей.
Текст: Е. Скобелева