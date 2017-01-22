Две новые модели LADA сойдут с конвейера в 2017 году

Новые модели Vesta и XRAY в прошлом году разошлись в количестве 50 тысяч и 20 тысяч машин соответственно. В автоконцерне отмечают, что такие показатели превысили план продаж по этим моделям. Модель LADA Vesta даже вошла в ТОП-5 лидеров авторынка России.



В 2017 году автолюбителей порадует появление на рынке двух новинок от LADA – универсал Vesta и внедорожной модификации Cross. В компании ожидают, что обновленные модели также получат большое внимание покупателей.

Текст: Е. Скобелева