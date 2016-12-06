Бывшие депутаты Госдумы не хотят съезжать со служебных квартир

Выборы в Госдуму перенесли с декабря на сентябрь. Парламентариям, полномочия которых кончились на два месяца раньше ожидаемого, разрешили занимать служебные квартиры на улице Улофа Пальме до 4 декабря. По данным на вчерашний день, еще более 70-ти бывших депутатов не выехали из занимаемого жилья.



Ольга Савастьянова добавила, что управделами Думы рассматривает каждый случай отдельно, и есть основания полагать, что скоро все квартиры будут свободны для новых депутатов седьмого созыва.

Из числа вновь избранных депутатов уже 177 человек написали заявления на получение служебного жилья. Пока квартиры им не предоставили, парламентарии живут в гостиницах. Глава регламентного комитета надеется, что к концу декабря все они смогут въехать в квартиры в домах на Варшавском шоссе и на улице Улофа Пальме.

Еще 120 человек – депутаты, вновь переизбранные в Госдуму, они занимают служебное жилье с прошлого созыва и не обязаны съезжать.

Текст: Е. Скобелева