Военными в Западной Сибири зафиксирован полет двух объектов

Подразделением противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа, дислоцированным в Западной Сибири, было зафиксировало два объекта в зоне своей ответственности. Как оказалось, они могут быть фрагментами космического корабля "Прогресс МС-04". Это сообщение полковника Ярослава Рощупкина, официального представителя ЦВО.







Рощупкин сообщил, что "радиотехнические средства ПВО Центрального военного округа 1 декабря в 17:56 и 17:57 московского времени зафиксировали на индикаторах кругового обзора полет двух объектов. После анализа траектории полета специалисты пришли к выводу, что с вероятностью, близкой к 100%, это фрагменты космического корабля "Прогресс".





В ЦВО сообщили, что военнослужащие не участвуют в поисковых мероприятиях.





Полковник обратил внимание на то, что подразделение может определить предположительный район падения фрагментов космического корабля. Вот как он более точно об этом высказался: - "Траектория и курс засеченных объектов позволяют определить район для работы поисковых групп".





Напомним, что грузовой космический корабль "Прогресс" запущен в четверг в 17:51 мск, космодром Байконур с помощью ракеты- носителя "Союз-У". Однако, как позже оказалось, он был потерян на высоте 190 км над Тувой. Огромное количество его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.





Что касается уцелевших фрагментов корабля, они могли упасть в 60-80 км западнее Кызыла, малонаселенная местность. Группы МЧС приступили к обследованию территории вокруг четырех населенных пунктов Сут-Хольского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского районов в Туве. Обломки корабля отсутствуют. Их пока что не нашли.





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Т. Сокот







