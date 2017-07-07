У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын

Как выяснили журналисты, мать Хавьера Санчес – португальская танцовщица, с ней популярный певец якобы имел отношения, когда был женат на журналистке и модели Исабель Прейслер. В 2015-м 64-летняя Исабель ушла к 79-летнему писателю из Перу, лауреату Нобелевской премии Марио Варгасу Льосе. Писатель ради новой любви бросил свою 70-летнюю супругу.

41-летний Хавьер Санчес уже много лет пробует добиться признания родства с Хулио Иглесиасом. Сейчас материал для проведения ДНК-теста раздобыл нанятый им детектив в корзине с мусором. Внебрачный сын намерен доказать, что певец является его ближайшим родственником, через суд.

Разведенный артист сейчас живет в Майами. Официально у него восемь детей, в том числе популярные исполнители Энрике Иглесиас и Хулио Иглесиас-младший.

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Е. Скобелева