У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын
Отпрыском знаменитости оказался 41-летний житель Валенсии Хавьер Санчес. Родство мужчин подтвердил тест на отцовство, точность которого составила 99,99%. 73-летний артист результаты генетического исследования не признает.
Как выяснили журналисты, мать Хавьера Санчес – португальская танцовщица, с ней популярный певец якобы имел отношения, когда был женат на журналистке и модели Исабель Прейслер. В 2015-м 64-летняя Исабель ушла к 79-летнему писателю из Перу, лауреату Нобелевской премии Марио Варгасу Льосе. Писатель ради новой любви бросил свою 70-летнюю супругу.
41-летний Хавьер
Санчес уже много лет пробует добиться признания родства с Хулио Иглесиасом. Сейчас
материал для проведения ДНК-теста раздобыл нанятый им детектив в корзине с
мусором. Внебрачный сын намерен доказать, что певец является его ближайшим
родственником, через суд.
Разведенный артист
сейчас живет в Майами. Официально у него восемь детей, в том
числе популярные исполнители Энрике Иглесиас и Хулио Иглесиас-младший.
Текст:
Е. Скобелева