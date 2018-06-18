На юго-востоке Москвы специалисты снова зафиксировали серьезное превышение содержания сероводорода

Так, в три часа ночи концентрация вредного вещества в воздухе, район Печатники, превысила допустимую норму приблизительно в 3,3 раза. Эти статистические данные принадлежат сотрудникам "Мосэкомониторинг".



Превышение удалось зарегистрировать на станции экомониторинга "Гурьянова". Эта станция контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений, а также в ее поле зрения канализационный коллектор.

Текст: Т. Сокот



