В Магнитогорске расследуют доведение до самоубийства 10-летнего мальчика
В многоквартирном доме в Магнитогорске из квартиры на шестом этаже выпал 10-летний школьник. По информации СКР по Челябинской области, следствием рассматривается версия доведения ребенка до самоубийства.
Инцидент произошел вечером 21 ноября. Возле дома по проспекту Карла Маркса прохожие заметили мальчика с травмами, характерными для падения с большой высоты. По предварительным данным следственных органов, школьник упал из окна квартиры на 6 этаже.
Выжившего ребенка доставили в реанимационное отделение многочисленными
ушибами и переломами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в
том числе проверяется версия о доведении до суицида. Врачи говорят, что мальчик
чудом остался жив, но не дают никаких прогнозов касательно его дальнейшего
состояния.
Текст: Е. Скобелева