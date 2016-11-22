В Магнитогорске расследуют доведение до самоубийства 10-летнего мальчика

Инцидент произошел вечером 21 ноября. Возле дома по проспекту Карла Маркса прохожие заметили мальчика с травмами, характерными для падения с большой высоты. По предварительным данным следственных органов, школьник упал из окна квартиры на 6 этаже.

Выжившего ребенка доставили в реанимационное отделение многочисленными ушибами и переломами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе проверяется версия о доведении до суицида. Врачи говорят, что мальчик чудом остался жив, но не дают никаких прогнозов касательно его дальнейшего состояния.

Текст: Е. Скобелева