Утонувшее у берегов Пхукета судно планируют поднять только через месяц

Речь идет о туристическом судне Phoenix, которое потерпело крушение у берегов таиландского острова Пхукет. Его планируют поднять с 45-метровой глубины не раньше чем через 25 дней.







В планах властей провести операцию, с целью извлечь одно застрявшее в лодке тело. Также нужно найти еще одного человека, который в числе без вести пропавших.





Эту ситуацию прокомментировал глава Морского департамента третьего региона Пурипат Теракулаписут. Он сказал следующее: - "в настоящее время из Малайзии направляется 400-тонный кран, и планируется, что он приплывет на Пхукет примерно через 10 дней. Когда он прибудет, на подъем, как ожидается, уйдет около 15 дней". "Этот процесс должен выполняться с большой осторожностью, чтобы не повредить судно, которое является важной уликой в этом деле".





Теракулаписут считает, что за Phoenix пристально наблюдают правоохранительные органы. Представитель департамента ответил следующее: "Никому, кроме полиции и специалистов, нельзя на судно. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился, чтобы возле яхты находились только люди, имеющие отношение к расследованию инцидента".





Напомним, что на днях, 5 июля, попали под шторм два туристических судна (Phoenix и Serenata). На борту находились более 100 человек, преимущественно китайцы. Оба судна перевернулись у берегов Пхукета. Все, кто находился на Serenata, (39 человек) удалось спасти.

Последние уточненные данные таковы, что на Phoenix находилось 103 человека. Из них 89 туристов и 14 членов команды.





В числе погибших 46 человек. Один из них числится пропавшим без вести. Что касается остальных 56 человек, их удалось спасти.





Текст: Т. Сокот