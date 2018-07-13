Утонувшее у берегов Пхукета судно планируют поднять только через месяц
13.07.2018 08:45 / Происшествия / Прочли: 222 человек
Обратим внимание на тот момент, что необходим подъем судна с целью извлечь застрявшее в лодке тело. Да, это не единственная задача. Еще нужно найти еще одного человека, числившегося до сих пропавшим без вести.
Речь идет о туристическом судне Phoenix, которое потерпело крушение у берегов таиландского острова Пхукет. Его планируют поднять с 45-метровой глубины не раньше чем через 25 дней.
В планах властей провести операцию, с целью извлечь одно застрявшее в лодке тело. Также нужно найти еще одного человека, который в числе без вести пропавших.
Эту ситуацию прокомментировал глава Морского департамента третьего региона Пурипат Теракулаписут. Он сказал следующее: - "в настоящее время из Малайзии направляется 400-тонный кран, и планируется, что он приплывет на Пхукет примерно через 10 дней. Когда он прибудет, на подъем, как ожидается, уйдет около 15 дней". "Этот процесс должен выполняться с большой осторожностью, чтобы не повредить судно, которое является важной уликой в этом деле".
Теракулаписут считает, что за Phoenix пристально наблюдают правоохранительные органы. Представитель департамента ответил следующее: "Никому, кроме полиции и специалистов, нельзя на судно. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился, чтобы возле яхты находились только люди, имеющие отношение к расследованию инцидента".
Напомним, что на днях, 5 июля, попали под шторм два туристических судна (Phoenix и Serenata). На борту находились более 100 человек, преимущественно китайцы. Оба судна перевернулись у берегов Пхукета. Все, кто находился на Serenata, (39 человек) удалось спасти.
Последние уточненные данные таковы, что на Phoenix находилось 103 человека. Из них 89 туристов и 14 членов команды.
В числе погибших 46 человек. Один из них числится пропавшим без вести. Что касается остальных 56 человек, их удалось спасти.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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