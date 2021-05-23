Падение канатной дороги в Италии: 13 человек погибли после аварии у озера Маджоре
23.05.2021 19:10 / Происшествия / Прочли: 227 человек
Тринадцать человек погибли и двое детей серьезно пострадали в результате падения канатной дороги на гору возле озера Маджоре в северной Италии в воскресенье.
Авария произошла на службе, перевозившей пассажиров из курортного города Стреза на близлежащую гору Моттароне в районе Пьемонта.
На снимках с места происшествия видны обломки, лежащие в крутой лесистой местности.
Официальные лица сообщили, что двое выживших в возрасте пяти и девяти лет доставлены на вертолете в туринскую больницу.
Официальные представители службы спасения Alpine подтвердили в твиттере в воскресенье вечером, что окончательное число участников - 13 погибших и двое раненых, после того, как число погибших неуклонно росло в течение нескольких часов после аварии, когда проводился поиск обломков.
Причина инцидента остается неясной. Говорят, что кабель, несущий автомобиль, мог выйти из строя приблизительно в 300 м (984 футах) от вершины горы.
Представители службы экстренной помощи сообщили, что их предупредили о случившемся сразу после 12:00 по местному времени (11:00 BST) в воскресенье.
Полиция и пожарные были среди тех, кто отреагировал, а спасатели оказались перед местом крушения на крутой и труднопроходимой местности.
На веб-сайте службы Стреза-Альпий-Моттароне сказано, что обычно перевозка пассажиров на высоте 1491 м над уровнем моря занимает 20 минут.
Канатная дорога была открыта в 1970 году. Ее закрывали на техническое обслуживание в период с 2014 по 2016 год.
Моттароне расположен между озерами Маджоре и Орта, откуда открывается живописный вид на регион для туристов.
Каждая канатная дорога обычно вмещает около 40 пассажиров. Служба не так давно открылась после снятия ограничений на коронавирус.
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