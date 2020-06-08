Коронавирус: в Великобритании действуют правила карантина путешествий

Те, кто прибывает на самолете, пароме или поезде - в том числе граждане Великобритании - должны будут предоставить адрес, по которому они будут самостоятельно изолированы и будут оштрафованы на сумму до 1000 фунтов стерлингов, если они не будут соблюдать правила.



Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что законы призваны «предотвратить вторую волну» коронавируса.

Но некоторые отрасли предупреждают, что правила будут оказывать на них серьезное влияние.

Любой, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязан заполнять форму или вступать в карантин.

Существуют также исключения для работников в некоторых отраслях, таких как автоперевозки и медицинские работники, которые оказывают основную помощь.

Всем остальным путешественникам по прибытии необходимо заполнить форму «Поиск пассажиров общественного здравоохранения». Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере 100 фунтов стерлингов, или путешественникам может быть отказано во въезде.

Если они не могут предоставить адрес, правительство организует проживание за счет путешественника. Также будут проверяться, соблюдаются ли правила.

Правительство столкнулось с критикой со стороны авиационной промышленности и некоторых членов парламента-тори по поводу этих мер, но Патель заявила, что эти меры были «соразмерными» и осуществляются «в нужное время».

«Наука ясна: если мы ограничим риск новых дел, привезенных из-за рубежа, мы сможем помочь остановить разрушительную вторую волну», - сказала Патель.

Те, кто прибывает в Англию, могут быть оштрафованы на 1000 фунтов стерлингов, если им не удастся изолировать себя в течение полных 14 дней, в то время как им грозит штраф в 480 фунтов стерлингов в Шотландии.

Пассажиры должны водить свой автомобиль до места назначения, где это возможно, и, находясь в пункте назначения, они не должны пользоваться общественным транспортом или такси.

Они не должны ходить на работу, в школу или в общественные места или иметь посетителей - за исключением необходимой поддержки.

Пассажиры в пути, которые не проходят пограничный контроль, также входят в число групп, освобожденных от обязательной изоляции.

Индустрия туризма громко критикует правительственные правила карантина, предупреждая, что период изоляции будет сдерживать посетителей и подвергать риску рабочие места.

Обрабатывающая промышленность также подчеркнула, что меньшее количество рейсов будет ограничивать импорт и экспорт, что будет оказывать влияние на грузовую отрасль, а также будет препятствовать восстановлению некоторых предприятий.

Несколько отраслей промышленности просят правительство найти способы восстановления международных поездок.

British Airways, Easyjet и Ryanair обратились к генеральному прокурору сэру Джонатану Джонсу, самому высокопоставленному сотруднику правительства, - первый этап, который требуется при подаче судебного иска против правительства.

Авиакомпании заявляют, что готовы запросить судебный пересмотр правительственных правил карантина для поездок.

Представители организации по торговле путешествиями Абта призвала правительство срочно создать дорожную карту для возобновления международных поездок.

«Мы должны возобновить международные поездки, как только это будет безопасно, и компании и клиенты получат выгоду от того, что правительство определит, когда это может произойти», - сказал исполнительный директор Abta Марк Танцер. «На карту поставлено много средств к существованию».

Крупнейшая британская компания по обслуживанию аэропортов Swissport также предупредила, что правила могут нанести «смертельный удар» по туристическому сектору.

Лидеры отрасли в мае обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой о том, чтобы правительство не использовало «общий подход» для помещения посетителей в Великобританию на карантин.

Вместо этого они предложили Соединенному Королевству договориться о так называемых «воздушных мостах» со странами с низким уровнем коронавируса.

После этого 4 июня лидеры авиационной, морской и железнодорожной промышленности были приглашены на круглый стол с министром внутренних дел и министром авиации Келли Толхерст, чтобы обсудить новые карантинные планы.

Однако British Airways отказались присутствовать на собрании, и руководители авиации сообщили, что содержание звонка не впечатлило их. Патель не предоставила заверений в том, что карантин будет значительно сокращен в ближайшее время. По словам транспортного корреспондента Тома Барриджа, отношения между правительством и авиационной промышленностью Великобритании в настоящее время находятся на «дно». БА, уже находящийся под огромным финансовым бременем из-за пандемии, назвал правила карантина "еще одним ударом по нашей отрасли". Авиакомпания предлагает уволить 12 000 сотрудников, чтобы оставаться на плаву. Кроме того, исполнительный директор аэропорта Хитроу предупредил, что около 25 000 рабочих мест могут оказаться под угрозой в аэропорту Хитроу. Правительственные источники сообщили, что Великобритания надеется заключить соглашения о воздушном мосте с некоторыми странами, включая многие основные европейские туристические направления, такие как Португалия, Испания и Франция, а также Австралия и Сингапур. Но, на данный момент, позиция правительства заключается в том, что идея только "находится на рассмотрении". Текст: Т. Сокот





Текст: Т. Сокот



