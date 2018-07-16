Как получить кадастровый паспорт на земельный участок или квартиру?

Новая квартира или частный дом помогут начать жизнь с чистого лица, обзавестись новыми знакомствами и целями. Такой этап ведет за собой множество последствий, которые возникают при осуществлении сделки неопытными покупателями и деятельностью мошенников. Покупка квартиры на вторичном рынке должна осуществляться по некоторым правилам, которые помогут избежать неприятных последствий и отсеять предложения мошенников.





Для того чтобы проверить историю квартиры или земельного участка и узнать полную историю недвижимости будущие их владельцы получают кадастровый паспорт, или выписки из ЕГРН , ЕГРП. Выписка покажет, кто реальный владелец недвижимого имущества. Официальная справка содержит достоверные данные о собственнике имущества и общие сведения о квартире. Получить ее можно самым удобным и быстрым способом – онлайн.





Преимущества онлайн сервиса выписок





Преимущества онлайн сервиса выписок:





Быстро;



Качественно;



С гарантией.







Онлайн сервис выписок из ЕГРН и проверка недвижимости доступна на сайте https://rosreestr.net . На онлайн сайте любой пользователь получает официальную выписку Росреестра из Единого Государственного Реестра Недвижимости согласно приказу № 968. Среднее время исполнения услуги – 30 мин. Срочные выписки выполняются за 15 минут. Максимальный срок получения выписки – 24 часа.





Онлайн выписки подтверждаются официальной электронной подписью ФКП Росреестра и имеет полную юридическую силу.





Действительность сделки гарантирована. Если при обработке заявки и выдаче выписки произойдет сбой или техническая ошибка, полная стоимость услуги будет возвращена клиенту.





Проверка юридической чистоты





Перед покупкой важно проверить юридическую чистоту объекта недвижимости. Сделать это также можно с помощью онлайн сервиса по ссылке https://rosreestr.net/proverit-kvartiru . Сервис проверит квартиру на юридическую чистоту, наличие залогов. Также проверить можно земельный участок на залог, арест и действенную информацию о собственнике.





Как получить выписку?





Закажите выписку и оплатите ее удобным способом. Возможна оплата банковской картой или онлайн-сервисом расчёта. В заявке указывается срочность выписки, что влияет на срок ее получения. Выписка приходит на указанный электронный адрес. Выписки не имеют срока действия. Выписки могут лишь потерять актуальность из-за постоянного обновления баз.



