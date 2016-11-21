Руководителя Всемирного антидопингового агентства переизбрали на третий срок

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании, прошедшем в шотландском Глазго, переизбрал действующего руководителя организации Крейга Риди на новый срок.

Риди, во время «правления» которого, в частности, российских паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду-2016 в Рио, будет возглавлять данную структуру следующих три года. Сообщение соответственного содержания появилось на сайте WADA.

Риди вступил в эту должность в январе 2014 года. Вице-президентом организации назначена Линда Хеллеланд, министр спорта Норвегии.

Текст: Е. Скобелева