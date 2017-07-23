Молодая мама Ира Шейк в одной только шляпе позировала для снимка в стиле «ню»

Красотка Ирина Шейк, которая недавно стала мамой, родив дочурку голливудскому актеру Бредли Куперу, сразила наповал многочисленную армию своих почитателей. Модель опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» очень откровенное фото, на котором блистает во всей красе. Причем созерцающие эту красоту ни на какие детали гардероба Иры не отвлекаются, ведь предстает на этом снимке перед поклонниками эта роскошная девушка полностью обнаженной. Если не считать шляпы с широкими полями, которая, играя на контрастах, лишь подчеркивает ее наготу и соблазнительность.



На фотографии, которая появилась в аккаунте звезды, Шейк позирует в чем мать родила, прикрывая интимные места ладонями. Единственный аксессуар на ней – шляпа. Подписчики моментально засыпали возлюбленную Бредли Купера и мать его ребенка комплиментами. Ведь Ира, которая совсем недавно родила, очень быстро вернула себе после родов былую форму и выглядит просто сногсшибательно! Снимок был сделан для испанского издания Vogue.

Текст: Е. Скобелева