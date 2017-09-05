Мир ждал этого давно: появился новый вид шоколада – красный

Швейцарская шоколадная фабрика потрясла мир новостью: ее специалистам удалось создать абсолютно новый, четвертый, вид шоколада с новым вкусом. До этого в мире их существовало лишь три: черный, молочный и белый. Теперь же к ним официально добавился шоколад руби.



Как рассказал владелец фабрики, швейцарский шоколадный король Барри Каллебаут, чтобы получить новый вид шоколада, он использовал рубиновый какао-боб. И в результате получил плитку «с ягодной фруктовостью и сочной гладкостью». Характерным отличием нового шоколада является его розоватый оттенок. Создатели нового вида интригуют заявлением, что этот у этого продукта неожиданный вкус – не горький, не молочный и не сладкий, как у темного, молочного или белого шоколада. Это на самом деле нечто новое!

Также кондитеры из Швейцарии убеждают, что розовый цвет шоколада и его аромат вовсе не достигается путем подмешивания в шоколадную массу ягодного сока или искусственных красителей и ароматизаторов. Запах и цвет новой плитки – совершенно натуральные.

Шоколадный эксперт Ангус Кеннеди, который уже удостоился чести одним из первых отведать новинку – рубиновый шоколад, описал его вкус как «легкий и фруктовый». «Он освежает и имеет легкую сливочную текстуру», – делится гастрономическими впечатлениями Кеннеди. А нам остается лишь дождаться. Когда новый шоколад появится на прилавках магазинов.

Текст: Е. Скобелева