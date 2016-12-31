Лукашенко рассказал о своей новогодней 500-долларовой мечте

Глава республики мечтает достичь в государстве уровня минимальной зарплаты в 500 долларов в месяц.







Такое пожелание "Бацька" беларусского народа высказал в ходе посещения Николаенщивського интерната, предназначенного для инвалидов, ветеранов труда, войны. Он отметил, что полностью осознает: чтобы достичь такой цели нужно долго, а также усердно работать.





При этом он планирует преодолеть все трудности. Президент Беларуси также отметил, что собирается расстаться с уполномоченными лицами, не желающих достичь такого уровня заработной платы.





Текст: Е. Скобелева