Инцидент в Санкт-Петербурге: под трамвай попала девушка

Несколько слов о самой девушке. Она находилась в компании. Однако, так и не понятно, почему молодые люди бегали прямо по проезжей части. В результате произошло следующее: девушка оказалась под колёсами трамвая.



Случившееся прокомментировали в пресс-службе питерского главка Госавтоинспекции, сообщив о том, что водитель трамвая двигался от улицы Благодатной и направлялся к улице Кузнецовской. Он совершил наезд на девушку. Та в свою очередь шла по выделенным трамвайным путям.

Что касается пострадавшей, она находится в тяжелом состоянии. Ее оперативно доставили в реанимацию Научно-исследовательского иснтитута имени Джанелидзе.

Текст: Т. Сокот



