Голливуд: Джерард Батлер разорвал длительные отношения ради телеведущей
Герой фильмов «Призрак оперы» и «300 спартанцев», 47-летний шотландский актер Джерард Батлер, в этом году снова стал одиноким. Завидный холостяк никогда не состоял в официальном браке. Однако до недавнего времени актер жил с дизайнером интерьеров Морган Браун. Их отношения были настолько длительными и, казалось бы, серьезными, что ходили небезосновательные слухи о скорой помолвке пары.
Но вместо этого появились новости о расставании Батлера и Браун. Бывшие влюбленные уже не живут вместе. А Джерард, поговаривают, нашел замену неудавшейся невесте. Новой пассией голливудского красавца стала 26-летняя певица и ведущая телешоу «Топ-модель по-американски» Рита Ора. С ней актер начал встречаться еще до разрыва отношений с Морган Браун.
Кстати, Джерард Батлер на Голливудских холмах имеет славу
сердцееда. Популярному актеру приписывают множество романов со знаменитостями,
в частности, с коллегами по киноцеху Дженнифер Энистон, Линдси Лохан и
Джессикой Бил.
Текст: Е. Скобелева