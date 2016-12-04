Голливуд: Джерард Батлер разорвал длительные отношения ради телеведущей

Но вместо этого появились новости о расставании Батлера и Браун. Бывшие влюбленные уже не живут вместе. А Джерард, поговаривают, нашел замену неудавшейся невесте. Новой пассией голливудского красавца стала 26-летняя певица и ведущая телешоу «Топ-модель по-американски» Рита Ора. С ней актер начал встречаться еще до разрыва отношений с Морган Браун.

Кстати, Джерард Батлер на Голливудских холмах имеет славу сердцееда. Популярному актеру приписывают множество романов со знаменитостями, в частности, с коллегами по киноцеху Дженнифер Энистон, Линдси Лохан и Джессикой Бил.

Текст: Е. Скобелева