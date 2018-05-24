БК Пари-Матч: Реал - Ливерпуль. Установят ли «белые» очередной рекорд ЛЧ?
24.05.2018 23:22 / Спорт / Прочли: 301 человек
В решающем поединке за звание сильнейшего европейского клуба на весь следующий футбольный сезон сразятся на арене НСК «Олимпийский» в Киеве мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
В решающем поединке за звание сильнейшего европейского клуба на весь следующий футбольный сезон сразятся на арене НСК «Олимпийский» в Киеве мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Если для первых грядущий финал станет третьим подряд, то английская команда пробилась в ключевую стадию впервые за 10 лет – тем не менее, шансы на триумф практически равные.
Свисток к старту главного футбольного вечера даст сербский арбитр Милорад Мажич в 21:45 (МСК) в субботу, 26 мая.
«Реал» Мадрид
Несмотря на неудачный сезон в Испании, где «сливочные» довольствовались лишь третьей строчкой в итоговом зачете, а в Кубке Короля пропустили вперед «Леганес» в четвертьфинале, в еврокубковых выступлениях столичный клуб сохраняет стабильность, претендуя на беспрецедентную серию из трех побед в Лиге Чемпионов кряду.
Будучи в шаге от вылета в ответных встречах с «Ювентусом» и «Баварией», подопечные Зинедина Зидана смогли в решающий момент удержать минимальное преимущество. Помимо удачи и слаженности средней линии с игрой впереди, весомый вклад в очередной выход в финал сыграл седьмой номер «Реала», Криштиану Роналду, отметившийся в каждом матче текущего розыгрыша ЛЧ, за исключением полуфинальных игр.
Роналду, оправившийся от микротравмы, полученной в Эль-Классико, несомненно выйдет на поле. Травм и дисквалификаций у клуба в преддверие финала нет, чем можно воспользоваться, заключив пари в пользу положительного результата «Галактикос» в букмекерской конторе Париматч. Ставки с мобильного телефонатакже принимаются, что позволит оперативно сделать выбор прямо во время игры.
«Ливерпуль»
Аналогичный сезон «мерсисайдцы» провели на своей родине: из обоих кубков клуб вылетел еще в самом начале, тогда как Премьер-лигу удалось завершить на 4 месте, что является вполне приемлемым результатом для «красных» с учетом конкуренции в английской лиге.
На стадии плей-офф команде Юргена Клоппа доставались не такие именитые визави, как в случае с испанским коллективом: в ⅛ финала – «Порту» (общий счет – 5:0), далее – «Манчестер Сити» (5:1) и, наконец, «Рома» в полуфинале (7:6), которая едва ли не перевела двухматчевое противостояние в дополнительное время.
Список потерь «красных», хоть и не катастрофичен, но имеет место перед решающим поединком в Киеве, в отличие от «королевского клуба»:
- Жоэль Матип (25/1, центральный защитник);
- Джо Гомес (23/0, правый защитник);
- Эмре Джан (26/3, опорный полузащитник);
- Алекс Окслейд-Чемберлен (32/3, центральный ПЗ);
Личные встречи
С последней очной встречи команд прошло больше 3 лет, когда на стадии группового этапа дважды оказывался сильнее клуб из Мадрида.
- Реал Мадрид 1:0 Ливерпуль (групповой этап ЛЧ – ноябрь, 2014);
- Ливерпуль 0:3 Реал Мадрид (групповой этап ЛЧ – октябрь, 2014);
- Ливерпуль 4:0 Реал Мадрид (⅛ финала ЛЧ – март, 2009);
- Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль (⅛ финала ЛЧ – февраль, 2009).
Прогнозы на игру
Букмекеры Пари-Матч отдают небольшое предпочтение действующему обладателю трофея:
- Победа Реала – 2.17
- Ничья – 3.80
- Победа Ливерпуля – 3.20
За предыдущие 3 своих финальных поединка мадридский коллектив отметился девятью мячами. Беря во внимание кадровые потери английского клуба в оборонительной линии, опыт и полный состав «Реала», можно выбрать ставку «Ф1 (0)» с коэффициентом 1.63 по линии БК Пари-Матч. Если вы планируете совершить ставку на финал со смартфона, удобная мобильная версия сайта Париматч поможет сделать выбор по ходу игры, не отвлекаясь от просмотра прямой трансляции.
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Источник: LadyVenus.ru
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