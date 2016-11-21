У актера Андрея Мерзликина на гастролях диагностировали пневмонию

Позже на своей странице в соцсети Instagram Андрей написал: «Если человек не может найти время для „перезагрузки“, то Господь устроит все так, что и усмирит, и даст полечиться, и время подумать».

Нижегородские медики выяснили причину ухудшения здоровья популярного актера. Оказалось, Андрей Мерзликин на ногах переходил острую вирусную инфекцию, которая дала осложнение в виде пневмонии. К счастью, воспаление не было серьезным.

Актер заверил поклонников, что специалисты нижегородской больницы быстро поставили его на ноги, за что он очень благодарен. Более того, врачи позволили артисту продолжить гастрольный тур, так что его здоровью ничего не угрожает.

Текст: Е. Скобелева