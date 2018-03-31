Россия планирует поставить в Узбекистан более 10 вертолетов Ми-35

Он заявил, что между Россией и Узбекистаном подписан контракт, непосредственно касающийся поставки в Ташкент более 10 вертолетов Ми-35.



Дрожжов обратил внимание общественности на тот момент, что до сих пор так и не заключен контракт с Казахстаном на поставку истребителей МиГ-35.

Текст: Т. Сокот



